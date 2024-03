Ciclismo | dopo le Strade Bianche i big del pedale arrivano in Versilia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 20.43 Vittoria per Yakovlev!! Il rappresentante d’Israele batte al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 20.18 Ora sarà la volta delle finali dello Sprint maschile. Per il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 19.55 Kopecky prima in classifica con 24 punti. Argento per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 19.22 PARTITI! Per l’Italia al via ci sarà Silvia Zanardi. 19.22 Le ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 18.54 Nessun problema per Rudyk che affronterà così Lavreysen in ... (oasport)