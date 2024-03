Ciclismo: dopo le Strade Bianche i big del pedale arrivano in Versilia: Lido di Camaiore, 2 marzo 2024 – Dopo il primo atto del grande Ciclismo in Toscana con le Strade Bianche a Siena, i big del pedale si spostano in Versilia, dove lunedì 4 marzo come avviene da 10 anni ...lanazione

Ciclismo: domenica si apre la stagione juniores a Cerbaia di Lamporecchio: Lamporecchio,2 marzo 2024 - Il modo più bello e festoso e soprattutto come sarebbe piaciuto a lui. Domani pomeriggio a Cerbaia di Lamporecchio si alza il sipario sulla stagione juniores in Toscana con ...msn

Week end 2-3 marzo a Firenze e in Toscana: musei gratis, spettacoli, eventi: La domenica al museo e quella Metropolitana; Renato Zero al Mandela, i concerti, gli spettacoli teatrali, la Fiera quaresimale alle Cascine, la corsa ciclistica Strade bianche a Siena La domenica al m ...firenzepost