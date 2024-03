“Ci rivediamo presto” | amatissima attrice preoccupa i fan | ricovero in ospedale

(Di sabato 2 marzo 2024) L’amatalascia un messaggio ai fan dall’. “Ci”, ha scritto la nota artista, ma che cosa è successo? Con un talento come il suo è difficile non farsi notare, e questo l’artista in questione lo sa molto bene. Simpatica, elegante, chic e, nel corso degli anni è riuscita a mettere in piedi una carriera unica nel suo genere, arrivando a diventare una star riconosciuta in tutta la penisola. Che succede alla nota? – (Cityrumors.it)Da Strafactor al Festival di Sanremo, fino ai David di Donatello e tanti altri amatissimi programmi, l’artista ne ha fatta di strada nel tempo.sul piccolo schermo, il suo è un volto molto famoso anche sul web. Qui, grazie ai social, l’artista si è fatta conoscere non soltanto per il suo ...

(Adnkronos) – Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale . Lo comunica la stessa Drusilla , al secolo Gianluca Gori, attraverso un ... (periodicodaily)

L'annuncio in un video ironico: "Testamento? Ma voi siete pazzi! Mi sto curando" Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale . Lo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale . Lo comunica la stessa Drusilla , al secolo Gianluca Gori, attraverso un ... (seriea24)

Drusilla Foer è ricoverata in ospedale per una polmonite bilaterale. È stata la stessa artista a rivelarlo sui social con un video post che ha già fatto il ... (iodonna)

Si vocifera che Milly Carlucci sarebbe in trattativa con Belen Rodriguez per averla come concorrente a Ballando con le stelle: Potremmo rivedere presto in TV Belen Rodriguez dopo essersi allontanata dalle scene se non per raccontare di essere stata tradita. La showgirl sarebbe infatti in trattativa per parteciparare come ...novella2000

Il pubblico di E’ sempre mezzogiorno chiede il ritorno di Sergio Barzetti, tantissimi i messaggi per lo chef: “Caro Sergio, sapessi come mi dispiace non vederti e seguire le tue ricette in tv. Sei una persona splendida e molto educata, spero di poterti rivedere presto. Ti auguro ogni bene e tanto alloro, con ...ultimenotizieflash

Oroscopo Toro del mese di Marzo: Nei matrimoni di lunga data c’è qualcosa da rivedere, a volte si discuterà per motivi banali, quindi meglio non prestare il fianco alle polemiche, febbraio ha chiuso i battenti con la nascita di ...corriere