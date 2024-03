Ci mancava il candidato performer Il meloniano Procaccini | quando la politica diventa letteralmente spettacolo

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 2 marzo 2024) L'europarlamentare, fedelissimo della premier e in corsa per la riconferma, farà campagna elettorale con uno show da portare in scena nei teatri laziali. Parte da Latina, nata Littoria, per trasmettere “la sua idea di Europa” in musica, pensieri e rime