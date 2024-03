Chris Horner guida ancora nella bufera Incontro con i vertici F1 | arriva anche Geri

(Di sabato 2 marzo 2024) Non c’è limite al peggio. Nei box del Bahrain si mormora sia in arrivo un’altra vagonata di…letame, sotto forma di altre mail anonime, per. Per il momento il capo della Red Bull continua a svolgere le sue mansioni a bordo pista. Con quale stato d’animo lascio al lettore immaginare. La spice. Lo scandalo a luci rosse (il manager di Verstappen è stato accusato di comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente della scuderia) sta avendo un’eco devastante in tutto il mondo.perchéè sposato con una famosissima pop star:Halliwell, una delle Spice Girls, regine della Hit Parade a fine Novecento. Ieri il Daily Mail ha raccontato che la cantante si sarebbe precipitata in Bahrain con un aereo privato. Ai box non si è vista, ma secondo il giornale londinese ...

Christian Horner non ha pace . Nella giornata di ieri è arrivata la notizia dell’assoluzione per il Team Principal della Red Bull, relativamente all’inchiesta ... (oasport)

F1 | Mercedes, Russell contro Horner: “Il porpoising è un problema di tutti”: Chris Horner a Baku ha dichiarato che probabilmente i piloti Mercedes facevano un po’ di sceneggiata sul porpoising perché alla scuderia anglo-tedesca converrebbe molto di più rispetto ad altre ...f1grandprix.motorionline

Horner, la moglie Geri Halliwell in Bahrain dopo gli screenshot della chat con la dipendente: «È sconvolta e pensa al divorzio»: Per i più maligni l'arrivo in Bahrain su un jet privato di Geri Halliwell, ex Spice Girl e moglie del team principal della Red Bull Chris Horner, non è casuale. In realtà ...leggo

Vertice FIA-Liberty Media sul caso Chris Horner e le chat compromettenti in Bahrain: cosa si dirannno i colossi della F1: Si sperava di arrivare in Bahrain e parlare solo di Formula 1, quella vera, quella considerando solo la pista, gli pneumatici e i motori. Invece il caso Chris Horner è ancora all'ordine del giorno, an ...informazione