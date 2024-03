Chico Forti | vi svelo un segreto sulla trattativa di Meloni c’entra Musk

(Di sabato 2 marzo 2024) Il punto fondamentalequestioneè che laè riuscita, attraverso una serie di telefonate a Ron DeSantis, a farlo uscire di galera. Qui c’è un piccolo dettaglio che vi voglio raccontare che non c’è sui giornali perché mi riguarda personalmente. Insieme all’amico Andrea Stroppa chiedemmo ad Elon, che è molto amico di Ron DeSantis, di intercedere. Quando lasi incontrò cona Roma, lei e Elon parlarono di questa possibilità di far tornare in Italiadisse che l’unica cosa che poteva fare era metterla in contatto con Ron DeSantis. Evidentemente, quei contatti hanno funzionato e laè stata molto convincente. Vi dico anche che il fatto che Ron ...

Chico Forti, cosa ha fatto Perché è in carcere L'accuse di omicidio e la sua difesa: «Il più grande errore giudiziario di sempre»: Da dentro il quale non ha mai spesso di lottare per la sua verità. Chico Forti dopo 24 anni di reclusione negli Stati Uniti tornerà in Italia. Lo ha annunciato il premier Meloni ieri a Washington nel ...ilgazzettino

Chico Forti, "mi avete salvato la vita": le prime parole dopo l'ok al trasferimento: Ieri sera è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. "Un risultato frutto dell’impegno ...iltempo

Chico Forti sta scontando l’ergastolo in America, ma forse non è colpevole: Il 15 febbraio 1998 su una spiaggia di Miami Dale Pike fu ucciso con due colpi di pistola. Per l’omicidio, Enrico Forti detto “Chico” è rinchiuso da venti anni in una prigione negli Stati Uniti.ticinolive.ch