Chico Forti torna in Italia | ex Vippona in lacrime | il commento di Selvaggia Lucarelli

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti,farà finalmente ritorno in. L' annuncio è arrivato ieri, in video della presidentessa del consiglio Giorgia Meloni. La notizia ha scatenato varie reazioni, dalla gioia alla prudenza. A commentare la vicenda, anche l' exJo Squillo ein: le reazioni di Jo Squillo eSono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l' autorizzazione al trasferimento indi. Un risultato frutto dell' impegno diplomatico di questo governo, della ...

Chico Forti e la data del ritorno in Italia dopo l'annuncio di Meloni: quando tornerà. La telefonata allo zio: Chico Forti tornerà in Italia: l’annuncio è arrivato a sorpresa nella giornata di venerdì 1° marzo, per bocca della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in persona. Sulla data del ritorno, però, ...notizie.virgilio

Conte: su Chico Forti complimenti al governo, ha lavorato bene: Pescara, 2 mar. (askanews) – “Complimenti al governo per Chico Forti. Complimenti alla nostra filiera diplomatica all’ambasciatrice Zappia in particolare, che è Washington, hanno lavorato bene, su que ...askanews

Una Voce Tante Voci soddisfatta del trasferimento in Italia per Chico Forti: Dopo 24 anni trascorsi dietro le sbarre negli Stati Uniti per via di una condanna all’ergastolo per omicidio, è stato annunciato il ritorno in Italia di Chico Forti. «Il ritorno di Forti è atteso con ...lameziainforma