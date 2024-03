“Chico Forti torna in Italia” | arriva l’annuncio del premier Meloni da Washington

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar – Dopo decenni di tentativi diplomatici e incertezze sembra aver trovato fine una delle vicende di cronaca più intricate della storiana., ex velista e produttore televisivono incarcerato dal 2000 negli Usa per omicidio, tornerà in. Questochedal viaggio del presidente del consiglio Giorgia, dove si trovava per un incontro con il presidente Joe Biden. La storia dinegli Usa Dopo essersi trasferito negli Stati Uniti a inizio anni ’90, lasciandosi alle spalle carriera sportiva e produzione tv inentra nel mondo degli affari. Tutto ...