Chico Forti sarà trasferito in Italia Meloni | “è un giorno di gioia”

(Di sabato 2 marzo 2024) .è condannato all’ergastolo senza condizionale per omicidio Nel corso della sua visita negli Stati Uniti, Giorgiaha annunciato il trasferimento indi, l’no condannato all’ergastolo in America per omicidio: “Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è appena stata firmata l’autorizzazione al trasferimento indi. Un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo Governo, della collaborazione con il Governo dello Stato della Florida e con il Governo Federale degli Stati Uniti, che ringrazio. È undiper, per la sua famiglia e per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo ...

Heather Crane è la moglie di Chico Forti , il manager di origini italiane che è in stato di detenzione da decenni negli Stati Uniti d’ America . La signora è ... (dilei)

"È stata un'emozione per me poter annunciare alla famiglia di Chico Forti la bella notizia del suo prossimo ritorno in Italia". Lo scrive sui social la premier ... (quotidiano)

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Usa è stata firmata l`autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti ". Lo annuncia ... (ilfogliettone)

WASHINGTON – La premier Giorgia Meloni , in visita a Washington, ha comunicato di aver ottenuto il trasferimento di Chico Forti in Italia. L’autorizzazione, ... (webmagazine24)

«Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l?autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti ». Era da ... (ilmessaggero)

AGI - "Dopo 24 anni di detenzione in Usa, Chico Forti tornerà in Italia" questo è l'annuncio della premier Giorgia Meloni in visita negli Stati Uniti. Lo ... (agi)

Meloni-Biden, avviso a Israele: asse per fermare la guerra. Il nodo dei fondi bloccati per l'Ucraina: Un avviso per Bibi Netanyahu, il premier israeliano che promette una guerra a oltranza contro Hamas a Gaza, noncurante della strage di vittime civili. Invece ora «la crisi umanitaria ...ilmattino

La figuraccia di Di Maio nel 2020 che diede per fatta l'estradizione: Riavvolgendo il nastro delle promesse non mantenute sul ritorno in Italia di Chico Forti, è inevitabile partire dalla sera del 23 dicembre del 2020. La data della beffa più clamorosa nei confronti del ...ilgiornale

L’annuncio di Giorgia Meloni dagli Usa: «Chico Forti tornerà in Italia, un giorno di felicità per tutti noi»: «Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti, un risultato frutto dell’impegno diplomatico di ...mondopalermo