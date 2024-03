Chico Forti | Nordio “Lavoreremo per ritorno in Italia prima possibile”

(Di sabato 2 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Il rientro indiè un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all’autorevole impegno inpersona del Presidente Giorgia Meloni. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con l’Attorney general, M.Garland, nella visita a novembre presso il Department of Justice di Washington”. Lo afferma in una nota il ministro della Giustizia, Carlo. “Auspichiamo che anche tutti gli altri passaggi, che chiamano in causa tra l’altro le autorità giudiziarie, si possano compiere nel più breve tempoper consentire adi continuare a scontare nel suo Paese, vicino ai ...

