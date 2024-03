Chiara Ferragni | “Non ho abbandonato Fedez | e purtroppo non è una strategia di comunicazione” | le parole alla consegna del Tapiro d’oro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Non solo Pomeriggio Cinque. Anche le telecamere di Striscia la notizia intercettano. Il motivo? Ladi unper il periodo che l’influencer sta passando. “Perché? Ma non stavate seguendo Fede voi?” chiede l’imprenditrice quando viene raggiunta da Valerio Staffelli, il quale motiva ladel singolare premio tirando in ballo tutti i problemi che si sono presentati dopo il Pandoro gate: “Siamo molto positivi che verranno chiariti tutti quanti” replica lei. L’inviato del tg satirico di Canale 5 la incalza: “Lo schema sembra lo stesso, errore di”, marisponde: “No non è uno schema, non è così. Ci sono dei chiarimenti che verranno fatti nelle sedi opportune”. Staffelli non molla la presa e ...