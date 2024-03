Chiara Ferragni contatta Daniela Missaglia | chi è la famosa divorzista

Cos’è successo davvero tra Chiara Ferragni e il marito Fedez ? Una domanda che tutte le principali testate italiane, di gossip e non, continuano a porsi in ... (thesocialpost)

Chiara Ferragni torna a parla re sui social. Per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Fedez , l'influencer appare in una storia sul suo profilo ... (ilmessaggero)

Chiara Ferragni tra luci e ombre televisive: la battaglia legale si conclude a favore dell'influencer: Il Tar del Lazio nega l'istanza del Codacons: Ferragni sarà regolarmente ospite di Fabio Fazio nonostante le polemiche pregresse.infooggi

“Non è una strategia di uscita, è offensivo”, Chiara Ferragni smonta gli ultimi rumor sulla separazione da Fedez: "Non è una strategia di uscita, è offensivo", Chiara Ferragni ha smontato così gli ultimi rumor sulla separazione da Fedez.igossip

Emanuela, 60 anni di ricami: "Siamo quasi in estinzione. Eppure nababbi e influencer si rivolgono al nostro atelier": "Giada" sulle Piagge è un’eccellenza con ago e filo, da 60 anni: "Ho fatto i corredini per i baby Ferragnez. Le mie ferie Al lavoro per le griffes".lanazione