Chiara Ferragni a “Che Tempo che fa” | il Codacons stuzzica Fazio | “Fai domande vere”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 2 marzo 2024) In vista della partecipazione dia ‘Cheche fa‘ questa sera, 3 marzo, ilha inviato una lettera a Fabiodandogli consigli su come condurre l’intervista. In partica chiede al conduttore di fare”. di porre alcunespecifiche all’influencer nel corso del colloquio che andrà in onda sul Nove domenica 3 marzo. Un “Ci rivolgiamo al conduttore certi che avrà già considerato ogni aspetto connesso alla delicatissima scelta di invitare un ospite come, oggi al centro di un vortice giudiziario e mediatico che impone cautele e attenzioni nel rispetto del ruolo che è proprio ad un conduttore”, scrive ilnella lettera. Il ...