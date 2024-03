Chi è Riccardo Caiazzo | il fratello di Massimiliano di Mare Fuori

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 2 marzo 2024)diha un, di 24 anni (due in più dell’attore) e originario di Vico Equense. Studia all’Università LUISS Guido Carli, anche se non si sa ancora quale facoltà abbia scelto. Le sue passioni includono la natura, i viaggi e le serate con gli amici. Ciò che colpisce di più è la sorprendente somiglianza con ilmaggiore in tutti gli aspetti: occhi, capelli ed espressione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@ciaosono) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...