Chi è Chico Forti? La vicenda giudiziaria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 2 marzo 2024) AGI - "Dopo 24 anni di detenzione in Usa,tornerà in Italia" questo è l'annuncio della premier Giorgia Meloni in visita negli Stati Uniti. Lo zio diascoltato a RaiNews24 ha dichiarato "è finito un terribile incubo". La, oggi 65enne, è un ex velista e produttore televisivo italiano che nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America. Ma da sempre l'italiano si è dichiarato vittima di un errore di persona e in Italia, dopo che molte trasmissioni televisive si sono occupate della sua, è nato un movimento innocentista a sua difesa, che ha raccolto sia sostenitori che contestatori. Il movimento più volte è arrivato alle porte di Montecitorio per ...