Chi è Andrea Busnelli | il fidanzato di Vicky Piria

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 marzo 2024 –, il nuovo volto della Formula 1 su Sky è fidanzata da tempo con, 31 anni, imprenditore e designer, ceo dellaCorporate, un'azienda specializzata nella progettazione e nella produzione di arredamenti su misura di lusso. Ambassador di Unicef Next Gen dal 2019, ha fondato l'azienda che oggi dirige. Giovane, 9mila follower su Instagram, di buona famiglia, nel 2021 è stato inserito nella lista dei nuovi talenti under 30 di Forbes Italia. Chi èNato a Meda in Brianza,, dopo il diploma conseguito al Collegio Pio XI di Desio e la laurea in Industrial Design alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, si è messo in gioco, sfidando anche lo ...