Che tempo che fa | le anticipazioni | perché da Fazio torna Gino Cecchettin

(Di sabato 2 marzo 2024) Domani, domenica 3 marzo, sul Nove e in streaming su discovery+, andrà in onda il nuovo appuntamento con CheChe Fa di Fabio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Ospiti di questa puntata, oltre a Chiara Ferragni, ci sarannoe Loredana Bertè. Dopo la laurea alla memoria in ingegneria biomedica ottenuta da sua figlia, che è stata uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta,, parlerà del libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, una lunga lettera-appello scritta a 4 mani con Marco Franzoso. E ancora: Loredana Bertè live con il brano Pazza che le è valso il Premio della Critica Mia Martini al 74° Festival di ...