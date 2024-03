“Che Tempo Che Fa” con Fabio Fazio sul NOVE | Chiara Ferragni e molti altri ospiti Le anticipazioni del 3 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 2 marzo 2024) Domenica 3sul, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con “CheChe Fa” di, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. “CheChe Fa” consule tutta la sua squadra di “CheChe Fa” si preparano al nuovo appuntamento di stagione in onda Domenica 25 febbraiosul, e in streaming su discovery+. Apre la diretta alle ore 19.30 il nuovo ...