Che malattia ha Eleonora Giorgi

(Di sabato 2 marzo 2024)sta affrontando un periodo molto delicato, in piena lotta contro lache l’ha colpita di recente: il tumore al pancreas L’attrice non perde il sorriso grazie alla grande forza d’animo e all’enorme affetto dei suoi cari, ma sa perfettamente che tutto al momento gira attorno a una grande incognita, ed è lei stessa ad affermarlo. “I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere… Altrimenti me ne vado in un anno“, ha rivelato tra le pagine del settimanale Nuovo.ha poi continuato a raccontare il suo percorso parlando delle cure per la, certamente non semplici e leggere. “La mia giornata è scandita da una serie di impegni legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia… ...

Pippo Baudo , presentatore televisivo tra i più amati, è stato protagonista del piccolo schermo in Italia per oltre mezzo secolo. oggi è malato? Di seguito le ... (donnapop)

Sanità, Bassetti: “Un medico che non si vaccina è come un operaio senza casco”: Un "paradosso" lo definisce Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, commentando all'Adnkronos Salute uno studio che segnala come ogni giorno ...ilsecoloxix

In Emilia-Romagna 336mila adulti sono obesi: Il contrasto all'obesità, come per altre malattie croniche, passa prima di tutto da una strategia che promuove un'alimentazione corretta e attività fisica regolare in diversi ambiti - scolastico, ...ansa

Eleonora Giorgi, come sta/ La lotta contro il tumore, la recente polmonite e l’amore di figli e nipotino: Eleonora Giorgi ha toccato il cuore di tutti alcune settimane fa, raccontando con coraggio e grande forza d’animo del calvario della malattia che attualmente sta vivendo. L’attrice è infatti alle ...ilsussidiario