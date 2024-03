Cessione Milan | Gerry Cardinale attento | il debito con Elliot scade nel 2025 e…

(Di sabato 2 marzo 2024)deve stare: ilcon il fondonele servono 550 milioni più gli interessi… Ilsi avvicina sempre di più e di conseguenza si avvicina anche lanza entro la quale il patron dele numero uno di Red Bird dovrà restituire ail prestito da 550 milioni di euro (con tasso d’interesse fissato al 7% per ogni anno) che il fondo americano ha concesso alla società diper rilevare il club di via Aldo Rossi. A fine agosto del 2022, infatti, ilha cambiato proprietà e il club è stato valutato 1.2 miliardi di euro. Un valore ...

Inter, Buongiorno e Scalvini nel mirino. Chiesa vicino al Napoli... nel 2020: CALCIOMERCATO - L'Inter prepara i colpi per il rinnovo della difesa tra sogni e parametri zero. Sette i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: Scalvini (Atalan ...eurosport

Il Real Madrid manda Guler in prestito Il Milan pensa al Brahimi-bis: Potrebbe essere il Milan a rilanciare la carriera di Arda Guler Secondo quanto riferito da Marca, ci sarebbero anche i rossoneri tra i pretendenti per il giovane turco che potrebbe lasciare il Real M ...90min

In sei via dal Real Madrid: assist al Milan, i dettagli: Nacho saluta il Real Madrid: può finire al Milan (Ansa Foto) – Milanlive Per García, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’arrivo di Davies, sarà Cessione in prestito, stessa ipotesi anche per il ...milanlive