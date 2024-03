“Cessate il fuoco” | grazie agli artisti del San Carlo per quel meraviglioso striscione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Ci sono momenti in cui ancora si è fieri e orgogliosi di essere liberi, liberi di parlare ed esprimere un’opinione coraggiosa. Essere liberi, di questi tempi, arranca: liberi di essere studenti e manifestare un’idea diversa dal manganello, liberi di essere la Dirigente Annalisa Savino e scrivere una lettera rivoltastudenti sul pericolo del fascismo, liberi come glidel Sandi Napoli, che pochi giorni fa al termine del “Don Giovanni” hanno vestito i panni più belli che il teatro insegna ad essere:li dell’altro. Essere liberi, di questi tempi, non è uno scherzo e quando l’opinione si sposta su un piano pericolosamente inclinato comelo del Medio Oriente occorre essere consapevoli che la tua idea non passerà né inosservata né trascurata. Napoli, San, non ...