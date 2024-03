Cecchi | «Inter è un carro armato Ingiocabile | ti polverizza!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 2 marzo 2024) Stefanoè impressionato dalla forza dimostrata dall’nelle ultime settimane. Ne parla in questo modo per Radio Sportiva. IMPLACABILI – Stefanofa fatica a descrivere la squadra di Simone Inzaghi: «L’l’altra sera ha dato una dimostrazione di geometrica potenza. Si diceva che l’fosse Calhanoglu-dipendente, invece no. Ha distrutto una squadra di tutto rispetto come l’Atalanta con Asllani in cabina di regia. Thuram è la sorpresa del campionato, poi vince anche con Arnautovic. Dà l’impressione di un rullo compressore, gioca un calcio cantato. Una squadra travolgente, sensazionale, un panzer. Un. In questo momento è, ti».-News - Ultime notizie e ...