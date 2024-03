C’è un caso Fabrizio Romano in Danimarca dove dubitano della sua deontologia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 2 marzo 2024) C’è uninhanno espresso dubbi sulle pratiche giornalistiche utilizzate sul noto giornalista esperto in calciomercato per ottenere informazioni in anteprima. Una questione di. Il polverone è scoppiato a seguito di un articolotestata scandinava Tispbladet. A riportare la notizia in Italia è un articoli di Valerio Moggi su Minutidirecupero.it. La vicenda nasce da un piccolo battibecco trae il Copenhagen. Il giornalista aveva scritto su X che Roony Bardghji, 18enne promessa del calcio svedese in forza al clubcapitale danese, non aveva ancora giocato nel 2024 perché non intende rinnovare il suo contratto. La smentitanotizia è arrivata ...