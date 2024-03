C’è posta per te stasera su Canale 5 | ospiti ed anticipazioni di sabato 2 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 2 marzo 2024) Tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di “C’èper te“, il people show campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi in prima serata su5. Ecco tutte lee glidella puntata di. C’èper te,settima puntata del 2sudalle ore 21.30 va in onda la settima puntata del people show delsera presentato da Maria De Filippi in prima serata su5. Come sempre il cuore pulsante del programma sono le storie di vita comune; storie d’amore, ma anche di tradimenti, ...