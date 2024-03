C’è anche l’isola di Ponza tra le mete europee turistiche da non perdere nel 2024

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo,diè stata riconosciuta come una delle 20 destinazionida nonnel, secondo l’autorevole sito European Best Destinations. Questo prestigioso riconoscimento è frutto della selezione annuale che coinvolge oltre 500 destinazioni, basata sui feedback di più di 1 milione di viaggiatori da 172 paesi differenti. Un’Isola di Accoglienza e Festapontina si distingue per il suo clima di festa e accoglienza, attrattiva per viaggiatori da tutto il mondo. La ricca offerta enogastronomica, il mare cristallino, le calette nascoste e le spiagge paradisiache sono solo alcune delle caratteristiche che hanno conquistato il cuore dei visitatori. Il Sostegno della Regione ...