Cateno De Luca | “Sud chiama Nord diventerà un partito di massa”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 2 marzo 2024) Pubblicato il 2 Marzo, 2024 “Altro che paura dell’autonomia differenziata, noi vogliamo il Regno delle Due Sicilie. Noi siamo federalisti e puntiamo ad aggregare nel rispetto dell’autonomia, non vogliamo più uno Stato centralista. Siamo l’unico movimento civico nazionale e dobbiamo diventare undi, no al leaderismo. Non facciamo parte di alcun polo e non ci interessa entrare in questa logica”. Queste sono state le parole del leader di ‘Sud’,De, nella sua relazione all’assemblea nazionale del movimento nel Palacongressi a Taormina (Messina), aperta dal presidente del Movimento Laura Castelli.