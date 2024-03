Catania | imprenditore 70enne muore folgorato mentre guida una gru

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 2 marzo 2024) Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato a Misterbianco, in provincia di, all’interno di una azienda nella contrada Sieli. A perdere la vita un, proprietario dell’azienda di autotrasporti in cui stava lavorando. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, accaduto lo scorso 28 febbraio ma, secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava L'articolo proviene da Il Difforme.