Castellanza celebra la centenaria Franca Crosta | un secolo di storia e sacrifici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Ancora unafesteggiata in città. Giovedìha soffiato su cento candeline. La cittadina è stata festeggiata dal sindaco Mirella Cerini e dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Borroni, che l’hanno raggiunta nella sua casa per complimentarsi a nome dell’Amministrazione e della comunità per il ragguardevole traguardo. La consuetudine vuole che gli amministratori si rechino personalmente a rendere omaggio ai centenari di, offrendo un mazzo di fiori.ha radunato intorno a sé i familiari e le persone più care. Il figlio Giovanni, insieme ai fratelli Paolo ed Elisabetta e ai nipoti, hanno voluto ringraziarla ed esprimerle ancora una volta il loro grandissimo affetto, scrivendole una lettera che così recita: "Pensando ai tuoi cento anni, carissima mamma, ...