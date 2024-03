Cassano | smottamento lungo un tratto dell' Adda a pochi passi dalla diga di Sant' Antonio

(Di sabato 2 marzo 2024)d’(Milano) - Frana il terreno del terrazzo fluviale nei paraggia causaa piogge continuativa di questi giorni, bloccato il percorsol’per runner e divieto per passeggiate con il proprio cane in quell'area privata. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e protezione civile per la valutazioneo stato di pericolosità. Fortunatamente nessuna persona coinvolta. È stato provveduto a delimitare l'area interessata dallobloccando l’accesso alla strada per accedere alladi. Il comune ha deciso in seguito di rivolgersi alla Regione Lombardia con richiesta di ...

