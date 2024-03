Caso alla Salernitana | Liverani | “Dia si è rifiutato di entrare in campo”

(Di sabato 2 marzo 2024) Lanon è andata oltre il pareggio contro l’Udinese nel match della 27ª giornata del campionato di Serie A e la situazione di classifica è sempre più delicata. Nel corso dell’ultima partita è scoppiato anche undelicato e destinato a portare gravi conseguenze. “Abbiamo cercato di giocare con un modulo mai provato. Con i difensori al completo abbiamo fatto due allenamenti e quindi sono molto soddisfatto. Abbiamo avuto l’occasione del 2-1 ea quel punto forse loro non l’avrebbero più ripresa. Abbiamo sfruttato poco l’ampiezza del. Qualche giocatore era stanco e il giro pci veniva meno bene. I giocatori ci hanno messo cuore e anima”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Le dichiarazioni sull’attaccante Dia “Candreva, così come Kastanos e Martegani, ha la qualita’ per trovare l’ultimo ...

Montello . Continua a far discutere il caso dell’istanza di valutazione ambientale presentata alla Provincia d alla Montello Spa per la realizzazione di un ... (bergamonews)

La Vis cade in casa contro il Pontedera per 0-1: 22' Altra chance per il Pontedera: Perretta riesce a crossare su una palla che stava uscendo, trovando un Neri in cattiva posizione che viene salvato dal palo. Sulla continuazione dell'azione si ...viverepesaro

Matrimonio da incubo, suoceri sabotano nozze e luna di miele alla nuora: Convinti che Alexandra mirasse al patrimonio del figlio, i suoceri hanno tentato di comprarne il silenzio con un assegno in bianco, affinché lei rinunciasse alla relazione ... Alexandra è tornata a ...news.fidelityhouse.eu

USA Biden, luci come presidente, ombre da candidato | Domenico Maceri, PhD: Dopo due anni Vladimir Putin ha poco da gioire anche se negli ultimi mesi la riluttanza dei repubblicani, specialmente alla Camera, ha congelato ulteriori rifornimenti di armi all'Ucraina, causando ...welfarenetwork