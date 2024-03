Caserta | Fratelli d’Italia in visita dal Questore per portare solidarietà alle Forze dell’Ordine

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 2 marzo 2024)solidarizza con le, prese di mira in particolare nelle ultime settimane da inaccettabili aggressioni fisiche, ma anche mediatiche e politiche. Lo ha fatto recandosi questa mattina presso gli Uffici della Questura dicon una delegazione formata dall’On. Gimmi Cangiano, Presidente Provinciale di FdI, l’On. Marco Cerreto, i Consiglieri Regionali Alfonso Piscitelli e Massimo Grimaldi, il Consigliere Provinciale Giuseppe Mariniello ed il Consigliere Comunale Paolo Santonastaso, Capogruppo di FdI al Comune di, perladell’intero Partito alDott. Andrea Grassi e per il suo tramite a tutti gli uomini e le donne in ...