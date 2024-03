Casarano | omicidio | un fermo Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 2 marzo 2024) Ucciso da 3 colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata in pieno centro a. La vittima è Antonio Afendi, 32enne pregiudicato del posto, ma con origini marocchine. L’uomo è stato freddato attorno alle 11:30 nei pressi di un bar tra via Lupo e Piazza Petracca, in zona ”I Portici”. Afendi era già scampato ad un altro agguato nell’ottobre del 2019, quando fu solo ferito al collo ed alla schiena da alcuni colpi di kalashnikov e fucile a pallettoni esplosi di notte sempre in centro città. L’uomo era ritenuto vicino ad Augustino Potenza, boss della SCU ucciso nel 2016 in un analogo agguato di stampo mafioso all’esterno di un supermercato dia colpi di fucile mitragliatore, del quale avrebbe assunto il ruolo nelle gerarchie malavitose della cittadina del Basso Salento. Secondo quanto ricostruito dai...