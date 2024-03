Casarano | omicidio | 27enne confessa Stamani ucciso un 33enne

(Di sabato 2 marzo 2024) Fermato dai carabinieri come indiziato del delitto, ilhato. Stamattina hailAfendi. Gli inquirenti stanno valutando se contestare l’aggravante mafiosa essendo sparatore e vittima esponenti di clan rivali. Sarcinella ha detto di avere sparato,in piazza a, perché Afendi minacciava sua famiglia e specificamejte, pico prima dell’assassinio, la moglie del. L'articolo un proviene da Noi Notizie..

