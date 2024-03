Casali anticipa il programma | Meno tributi | due nuovi parcheggi e ascensori verso la Rocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) "llè in fase di definizione e stiamo lavorando a pieno regime e in totale sintonia con FdI, Lega e Forza Italia e non solo". Il candidato di centrodestra Marco(FdI) è entrato nell’agone della campagna elettorale che lo vede antagonista del sindaco dem ricandidato Enzo Lattuca (sostenuto da Pd, Pri, Azione, Più Europa Cesena 2024, Popolari, Fondamenta, Alleanza Verdi Sinistra, Possibile e Psi) e Marco Giangrandi (appoggiato da Cesena Siamo Noi, Cambiamo e Italia Viva). Chesta venendo fuori, candidato? "Con una ventina di capitoli e proposte concrete, misurabili, comprensibili. Per ogni tema affrontato riporteremo ciò che questa giunta non ha fatto, perché un sindaco uscente che si ricandida deve rendere conto delle sue mancanze. Daremo largo spazio a sicurezza del territorio e ...