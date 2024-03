Cartellino blu | dalla Fifa un ‘cartellino rosso’? La posizione di Infantino

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 2 marzo 2024) “Sono molto felice di essere tornato in Scozia per la 138a riunione generale annuale dell’International Football Association Board (The IFAB), l’organizzazione che stabilisce le leggi del gioco. È un posto fantastico, un paese bellissimo – un paese del Calcio – e non vedo l’ora che arrivi l’incontro di sabato mattina“. Si è espresso così su su Instagram il presidente dellaGianni. Il volto di riferimento del calcio mondiale ha poi poi commentato l’eventualità dell’introduzione delblu nel calcio: “in vista dell’incontro, sia chiaro: è unrosso all’idea dei cartellini ‘blu’. Non ci saranno cartellini blu usati a livello èlite. Questo è un argomento per noi inesistente, e laè completamente contraria ai cartellini blu”. Commozione cerebrale nel calcio: niente ...