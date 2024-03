Carpi | allarme in attacco Sall e Arrondini in dubbio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Sono concentrati tutti ini problemi delalla vigilia della sfida di domani al ’Cabassi’ con il Corticella, contro cui rischiano di dover dare forfeit contemporaneamente siache. Il maltempo per il secondo giorno di fila ha costretto i biancorossi ad anticipare l’allenamento in mattinata sul sintetico di Soliera, dove non sono arrivate buone notizie per mister Serpini. Abdoulayecontinua infatti a combatter con gli acciacchi: per giocare a San Marino aveva stretto i denti dopo una botta alla tibia rimediata con il Sant’Angelo ma questa settimana l’attaccante senegalese non si è mai allenato per un problema nella parte bassa del polpaccio che non gli permette di correre. Per cercare di metterlo in campo, più in prospettiva futura che per domani, la società si è ...