Caro Porro | voti risicati | in Sardegna va chiesto il riconteggio

(Di sabato 2 marzo 2024), sullaa posteriori è facile dire: “Abbiamo sbagliato candidato”. Certo, la classifica tra i sindaci meno amati dalle proprie città poteva essere un indicatore, al di là della non facile rinuncia all’uscente governatore Solinas. Ma comunque la “sberla” elettorale farà capire al centrodestra alcune cose per non ripetere gli stessi errori in futuro. Ma il punto è un altro, qui bisogna andare a vedere ireali: la differenza era di meno di 3000il giorno in cui Alessandra Todde ha cantato vittoria,che in termini quantitativi sono diminuiti intorno agli 800. Il centrosinistra è ancora avanti, ma mancano ancora delle sezioni da scrutinare. Possiamo pensare che prima di dichiarare la vittoria o la sconfitta sarebbe stato meglio ...