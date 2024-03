Carburanti di nuova generazione | 1 mld dall’UE per realizzare punti di ricarica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024) La Commissione Europea lancia un invito a presentare proposte nell’ambito del Connecting Europe Facility – Struttura per l’Infrastruttura deiAlternativi (AFIF). Sono disponibili 1 miliardo di euro per sostenere lo sviluppo dell’infrastruttura di approvvigionamento dialternativi per il trasporto su strada, marittimo, fluviale e aereo lungo la TEN-T, la rete di trasporto transeuropea: Rete stradale: sostegno per stazioni dielettrica ad alta potenza e stazioni di rifornimento di idrogeno, e per stazioni dida megawatt per veicoli pesanti Aeroporti: sostegno per l’approvvigionamento di elettricità e idrogeno Porti: sostegno per l’approvvigionamento di elettricità e idrogeno, e per la prima volta per le strutture di bunkeraggio di ammoniaca e metanolo. La Commissaria per i ...