Carbonate | infligge alla moglie maltrattamenti e violenze continue | denunciato e allontanato da casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Ha fatto viveredi 35 anni un incubo di. Per questo un italiano di 54 anni è statoconiugale e sottoposto al braccialetto elettronico. L’uomo è originario di, in provincia di Como. La donna, dopo l’ennesima violenza, lo avevaai carabinieri di Cantù. Dopo alcune indagini il giudice per le indagini preliminari di Como a disposto la misura cautelare dell'allontanamento dfamiliare con il divieto di avvicinamento, l'applicazione del “braccialetto di controllo” e l'obbligo di presentazionepolizia giudiziaria. I militari di Mozzate, nel Comasco, hanno eseguito ...