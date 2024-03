Carabinieri ritrovano trattore rubato 30anni fa | uomo denunciato

(Di sabato 2 marzo 2024) In Val Fortore, ilpiù difa in Sicilia. Commosso il figlio dello scomparso proprietario per il ricordo del padre Idella stazione di Castelfranco in Miscano, durante un controllo effettuato con i militari della stazione di Montefalcone di Val Fortore, del nucleo forestale di Castelfranco in Miscano e con personale del servizio veterinario delle ASL di Benevento e Napoli presso un’azienda agricola gestita da undella Val Fortore, hanno rinvenuto, all’interno di un deposito, unagricolo privo di targhe e documenti di circolazione, della cui provenienza l’non ha saputo fornire plausibili giustificazioni. Dagli immediati accertamenti eseguiti sul telaio del mezzo agricolo è risultato che era stato ...

