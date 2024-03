Caos Mbappé | Luis Enrique lo toglie all’intervallo e lui va in tribuna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024)è stato sostituitodella sfida tra Monaco e Psg, poi ha deciso di andare inper seguire il match con la madreè stato sostituitodella sfida tra Monaco e Psg di Ligue 1, poi ha deciso di andare inper seguire il match con la madre. Kylianwas taken off for PSG in 46th minute… For the 2nd half, he went to the stands to sit with his family , whilst also greeting AS Monaco fans. pic.twitter.com/jTfNyGJ6Cc — EuroFoot (@eurofootcom) March 1, 2024 Anziché andare in panchina con i compagni il francese è andato dalla parte opposta, in mezzo ai fans dei biancorossi (sua ex squadra) per seguire il match con la sua famiglia.