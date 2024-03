Campo da golf e ‘mamozio’ | Mastella | “No a opposizione ideologica”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 2 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto L’auspicio che l’in Consiglio Comunale svolga il suo ruolo in maniera costruttiva con proposizioni e programmi seri, anche se alternativi, a quelli della maggioranza, è stata espressa dal sindaco Clementeintervenendo alla presentazione dell’associazione DiCo a Palzzo Paolo V. Molto critico il primo cittadino: “Basta con l’a prescindere“, ha attaccato il sindaco.ha fatto alcuni esempi come il progetto “Tierra SamniumClub”, che prevede la realizzazione di undacon strutture ricettive e di supporto alle attività sportive o come il, nei pressi del Duomo, con l’affidamento ad una società per la progettazione, che fa scattare l’iter del project ...