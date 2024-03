Cambia gestione il bar in cui furono vinti i 209milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo più di 10 anni il Bar Marino. All’angolo tra via Volturno e via Cavour, il locale passa la settimana prossima da Marisa Caserini a Federico Liu, di soli 24 anni, che già affianca ora la titolare nel locale preparandosi a prendere le redini dell’attività. Il bar è noto per la vincita record di 209 milioni dial SuperEnalotto del 13 agosto 2019, fatta da un ignoto, (battuta finora solo dai 371 milionicon una giocata multipla nell’Avellinese il 16 febbraio 2023), grazie alla combinazione fortunata di 7 32 41 59 75 76. "È stato un bel momento, un ricordo stupendo che è stato bello condividere con tante persone – racconta Marisa Caserini –. Fu un’occasione positiva per il locale e per tutta la città, perché si parlò di Lodi in tutta Italia. Nessuno è mai venuto a ringraziare e noi non ...