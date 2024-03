Calzona e il Napoli | contro la Juve la notte più lunga

(Di sabato 2 marzo 2024) Un nuovo esordio al Maradona per Francesco. Stavolta in campionato,lantus. A Fuorigrotta arriva la Vecchia signora, nellapiùper il tecnico e per i campioni...

Da Torino, Tuttosport: "Napoli-Juve vale un'intera stagione! Ecco perché": Napoli-Juventus vale una stagione per gli azzurri ... anche di De Laurentiis che confida nell’attuale coach Calzona per riprendere il cammino in direzione Champions".tuttonapoli

Fedele: "Calzona non è un mago. Il suo Napoli non ha visto palla per 70' col Cagliari": Io, infatti, non credo ai maghi. Contro il Cagliari, il Napoli di Francesco Calzona non ha mai visto la palla per settanta minuti, ha sbagliato due gol davanti alla porta ed alla fine ha subito un ...areanapoli

CDM - Napoli-Juventus, dubbio Traorè-Zielinski per Calzona: Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al match tra Napoli e Juventus: "Qualche dubbio sulla formazione c’è, Zielinski finora ha sempre giocato nei big-match ma Traorè è in crescita, tra Ostigard e ...napolimagazine