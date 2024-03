Call of Duty | Warzone Mobile | requisiti di sistema confermati da Activision

(Di sabato 2 marzo 2024) Iperofsono statida. Dopo l’annuncio della data di uscita del videogioco su dispositivi, possiamo verificare se il nostro è adatto a riprodurlo. Ecco allora iminimi perof, come riportato anche da Charlie Intel: Apple: iPad o iPhone iOS 16 o migliore Memoria: 3GB RAM o superiore Android: Adreno 618 GPU o migliore Memoria: 6GB RAM o superiore Qualche mese gli sviluppatori avevano assicurato che avrebbero lavorato per rendere il videogioco disponbile sul maggior numero possibile di dispositivi. Con il tempo, dunque, potrebbero arrivare specifiche meno restrittive e ...

Il miglior loadout per l’Holger 26 in Call of Duty : Warzone è stato condiviso da FaZe Booya . Con il suo equipaggiamento, il popolare streamer ritiene di poter ... (game-experience)

Il tanto atteso Call of Duty Warzone Mobile ha finalmente una data di uscita su iOS e Android. Il nuovo free to play sarà disponibile per la precisione dal 21 ... (gamerbrain)

Il miglior loadout per la Renetti in Call of Duty : Modern Warfare 3 consente di potenziare al massimo quest’arma secondaria. Già dotata di ottimo danno, rateo ... (game-experience)

Il miglior loadout per il BP50 in Call of Duty : Modern Warfare 3 è stato condiviso dal pro player FaZe Booya , che cerca così di dimostrare come sia uno dei ... (game-experience)

Call of Duty utilizzato come strumento di reclutamento dalla Polizia dell'Illinois: La community polemizza con la Polizia di Peoria (Illinois) per l'utilizzo improprio di Call of Duty come strumento di reclutamento per nuovi agenti ...everyeye

Come vestirsi come il Capitano Price di Call of Duty: La costumista Courtney Wheeler ha realizzato una guida dettagliata per vestirsi come il Capitano Price, iconico personaggio di Call of Duty.techprincess

La polizia dell'Illinois sfrutta "Call of Duty" per reclutare giovani giocatori: Il Dipartimento di Polizia di Peoria ha deciso di usare Call of Duty per reclutare giovani giocatori attraverso un messaggio particolare. In un post ora cancellato, il Dipartimento di Polizia di ...multiplayer