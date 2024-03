Calhanoglu in attesa | gli altri rivedono il campo Sorride l’Inter

(Di sabato 2 marzo 2024) Inzaghi rivede Frattesi a centro, ma continua a restare assente. Il centrocampista turco resta ai box in vista della gara di lunedì, Inter-Genoa. STOP – Hakansarà costretto ancora una volta a dare fortfait. Il centrocampista turco non prenderà parte alla gara di lunedì sera tra Inter e Genoa, in quel di San Siro. In vista della partita contro il Grifone, Simone Inzaghiall’infermeria che si sta iniziando a svuotare: il primo recupero è quello di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo, dopo lo stop contro l’Atalanta, ha iniziato già a recuperare e vede la convocazione vicina. Chi invece non ci sarà al 100% sarà proprioche continua il lungo stop rimediato a metà mese. A oggi nessuno vuole rischiare il recupero anticipato del turco, anche perché la stagione è ...

