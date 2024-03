Calhanoglu al lavoro | punta una gara! E i tifosi fanno una richiesta – Sky

(Di sabato 2 marzo 2024) Hakanlavora per il rientro dall’infortunio. Il turco, secondo Sky Sport,deciso una: intanto, ad Appiano Gentile, igliunaRECUPERO – Hakanha continuato, anche oggi, ildi recupero dall’infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime due partite. Il turco, secondo Sky Sport, non sarà a disposizione di Inzaghi nemmeno per la sfida contro il Genoa di lunedì sera. Il centrocampista scalda i motori per la sfida col Bologna, in programma sabato 9 marzo alle ore 18.00. Intanto, fuori da Appiano Gentile, ihanno chiesto al centrocampista la vittoria dello scudetto nel derby contro il Milan di fine aprile, unaa cui ...

Calhanoglu questa mattina ha subito svolto gli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare dopo il fastidio accusato in allenamento prima ... (inter-news)

Thuram, Acerbi e Frattesi saranno a disposizione di Inzaghi per la partita di lunedì: E' una delle poche squadre che la schiacciasassi Inter non è riuscita a battere nella stagione da urlo che sta portando avanti da agosto. Le altre, in campionato, sono Bologna e Sassuolo. Il Genoa di ...sportmediaset.mediaset

Inter, Frattesi oggi in gruppo. Con il Genoa tornano Thuram e Acerbi. Calhanoglu…: E con lui saranno convocati anche Thuram e Acerbi, che ieri hanno intensificato i carichi di lavoro e oggi, almeno parzialmente ... l’unico giocatore non disponibile per lunedì è Calhanoglu, che sta ...fcinter1908

Inter, Frattesi recuperato: si allena ad Appiano, nessun esame di controllo: Buone notizie per Inzaghi, che può considerare Davide Frattesi completamente recuperato. Uscito dopo 10 minuti dal suo ingresso con l'Atalanta per un fastidio muscolare in seguito al suo gol, il ...sport.sky