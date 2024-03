Calendario biathlon oggi | orari 2 marzo Oslo | programma | tv | streaming | startlist

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 2 marzo 2024), sabato 2, andranno in scena a-Holmenkollen (Norvegia), le due Mass Start femminile e maschile nell’appuntamento valido per la Coppa del Mondo di. Sulle nevi scandinave si prospettano gare aperte a qualsiasi risultato, che andranno a condizionare anche l’assetto della classifica generale del massimo circuito internazionale. Saranno le donne le prime a cominciare. La prova inizierà alle 13.20 e Lisa Vittozzi terrà alto il vessillo italico, con l’ambizione di andare all’attacco delle posizioni di vertice e, perché no, provare a vincere. La condizione di forma della sappadina è ottima e, se dovesse avere al poligono un rendimento come quello a cui ci ha abituato, potrebbe arrivare un riscontro particolarmente gradito. Gli uomini partiranno alle 15.20 e si prevede un assolo del Team Norge, visto ...