Calciomercato Milan | l’idea per la trequarti arriva da Madrid

(Di sabato 2 marzo 2024) I rossoneri vorrebbero pescare in Spagna, più precisamente nella capitale, il nuovo elemento dellaBrahim Diaz bis al? L’ultimo nome per laproprio dal Realed è Arda Guler. Il talentoto per 20 milioni di euro dal Fenerbahçe non è riuscito fin qui ad imporsi con appena 92 minuti disputati in tutte le competizioni. I tanti infortuni e un adattamento più complicato del previsto ha tolto spazio a Guler nonostante i complimenti dei compagni per quanto fatto vedere dal turco in allenamento. Secondo Marca, ilvorrebbe portarlo a San Siro in prestito annuale e successivamente biennale con riscatto e controriscatto.