Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra | “Nuova contendente per Zirkzee”

L’attaccante del Bologna Zirkzee è stato convocato per la prima volta nel l’Olanda. Contatti con Reijnders per un passaggio al Milan ? Un obiettivo di mercato ... (dailymilan)

I rossoneri vorrebbero pescare in Spagna, più precisamente nella capitale, il nuovo elemento della trequarti Brahim Diaz bis al Milan ? L’ultimo nome per la ... (calcionews24)

Un fantasista per due: Brahim Diaz preconvocato sia dalla Spagna che dal Marocco: tutti lo chiedono, tutti lo vogliono. È di oggi infatti la notizia della doppia pre-convocazione in nazionale del fantasista ex Milan, chiamato sia dalla Spagna, sia dal Marocco. Brahim dovrà ora fare ...gazzetta

Arda Guler e il Milan: una svolta imminente: Milan si prepara a riaccogliere il talento di Guler: tra opportunità, sfide e il nodo cruciale degli Europei. Il Calciomercato vibra di nuove trame e il Milan sembra pronto a cogliere l’opportunità di ...newsmondo

Milan, Calabria: "Scudetto Giusto fare i complimenti all'Inter, campionato incredibile": Davide Calabria così a DAZn sulla lotta scudetto: "L'Inter sta facendo un campionato incredibile, ogni tanto è giusto fare i complimenti a chi fa bene come loro. Giocano un calcio bello e propositivo, ...tuttojuve